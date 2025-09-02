Эрдоган назвал эффективный подход для достижения мира между Украиной и Россией

Президент Турции Реджеп Эрдоган / © Associated Press

Президент Турции Реджеп Эрдоган прокомментировал ход мирного процесса между Украиной и Россией. Он призывает использовать подход, ориентированный на решения и результаты.

Об этом сообщает Anadolu.

Также турецкий лидер отмечает, что есть шанс «превратить мирный процесс между Украиной и РФ в надежду».

«Эрдоган призывает превратить мирный процесс между Россией и Украиной в надежду с помощью «ориентированного на решение подхода» и «конкретных результатов», подчеркивая вовлечение руководства обеих стран», — говорится в сообщении.

Как стало известно, 1 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным в Китае в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Эрдоган отметил, что позиция его государства остается неизменной относительно достижения справедливого и устойчивого мира в Украине, и Турция прилагает все усилия для прекращения войны. Лидер подчеркнул, что проходящие в Стамбуле переговоры способствуют мирным инициативам.

Путин также прокомментировал встречу и назвал роль Турции в урегулировании войны в Украине «особой», поэтому она «будет востребована и дальше».

СМИ сообщают, что Эрдоган предложил Путину совершить визит в Турцию.