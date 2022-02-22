Эрдоган назвал неприемлемым решение Путина признать "ЛДНР" и призвал уважать международное право

Президент Турции отреагировал на шаги российского лидера.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал неприемлемым решение России признать независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР."

Об этом пишет ИТАР-ТАСС со ссылкой на телеканал CNN Turk.

"Мы с самого начала кризиса искренне стремились снизить напряженность. В заявлении нашего МИД по поводу последних событий было указано, что решение России признать так называемые "Донецкую и Луганскую республики" противоречит Минским соглашениям. Было отмечено, что это решение является явным нарушением политического единства, суверенитета и территориальной целостности Украины. Считаем такое решение России неприемлемым. Снова обращаемся к сторонам с призывом уважать здравый смысл и международное право", — сказал турецкий президент.

Напомним, вечером, 21 февраля, Путин после заседания Совбеза подписал указ о признании Россией "независимости" "ДНР" и "ЛНР". Европейские страны поддержали Украину и заявили о санкциях против России.

Сегодня, 22 февраля, Совет Федерации РФ проголосовал за признание "ЛДНР" и ратифицировал договор о дружбе.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении по итогам заседания СНБО заявил, что своими решениями о признании "независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Россия нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины и легализует свои войска в Донбассе, которые находились там с 2014 года.

Президент США Джо Байден 22 февраля подписал указ о введении санкций против так называемых "ДНР" и "ЛНР" о признании Россией их "независимости".

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