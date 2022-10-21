Эрдоган не теряет надежды на диалог Зеленского и Путина: снова планирует звонить президентам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не теряет надежды на диалог между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Именно по этому поводу он намерен в ближайшие дни снова позвонить по телефону в Киев и Москву.

Об этом сообщает издание Anadolu.

По словам Эрдогана, во время последнего разговора с Путиным у него создалось впечатление, что якобы у российского президента смягчилась позиция по диалогу с Украиной.

"В ближайшие дни по итогам телефонных разговоров (с Путиным и Зеленским — Ред.) поймем, как далеко сможем продвинуться. Накануне я общался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я почувствовал в его речи отсутствие препятствия и готовность к решению этого вопроса. Мы не теряем надежды на мир", — заявил Эрдоган.

Посредник Эрдоган

С начала войны турецкий президент выразил желание взять на себя посредническую роль. 28 сентября он побеседовал по телефону с Владимиром Зеленским. Эрдоган признал, что фейковые результаты референдумов негативно повлияют на мирные переговоры между Украиной и РФ.

Уже на следующий день Эрдоган позвонил по телефону и российскому диктатору Путину. Главе Кремля он заявил о готовности способствовать проведению переговоров. Мол, им нужно дать еще один шанс.

Неоднократно Анкара заявляла о необходимости перемирия между Киевом и Москвой. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отмечает, что речь не идет о мире с принуждением Украины к территориальным уступкам.

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