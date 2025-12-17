Эрдоган обеспокоен ударами по гражданским судам в Черном море

Эрдоган / © Associated Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил обеспокоенность из - за ударов по коммерческим и гражданским судам в Черном море . Об этом сообщает турецкий вещатель TRT .

По словам турецкого лидера, Анкара строго соблюдает положения Конвенции Монтре, чтобы не допустить расширения войны в акватории Черного моря.

«Мы строго соблюдаем конвенцию Монтре, не допуская распространения войны в Черном море. Впрочем, недавние взаимные удары создали значительную угрозу безопасности навигации в регионе», — заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что атаки на гражданские и коммерческие суда не приносят пользы ни одной из сторон.

«Мы четко предупредили обе стороны по этому поводу», — подчеркнул президент Турции.

Напомним, накануне в порту Черноморска в результате российской атаки было повреждено судно турецкой компании . В Анкаре заявили, что удар по турецкому судну подтверждает их худшие опасения по поводу распространения войны на акваторию Черного моря, и призвали стороны прекратить удары по портовой инфраструктуре.