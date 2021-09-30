Эрдоган объяснил, почему Турция приобрела у России С-400

Эрдоган объяснил, почему Турция приобрела у России С-400

Турция купила у России четыре дивизиона систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф" стоимостью $2,5 млрд

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, что покупка у РФ систем противовоздушной С-400 было обусловлено отказом США поставить зенитные ракетные комплексы Patriot.

Об этом пишет The New York Times.

Мол, если бы американцы продали Турции систему противоракетной обороны Patriot ему не пришлось бы покупать С-400.

"Я думаю, оно того стоило. Мы можем усиливать нашу оборону, так, как нам хочется", - ответил Эрдоган на вопрос, стоила ли эта сделка с Россией проблем с США.

Он не считает, что приобретение С-400, способные сбивать самолеты стран НАТО, ослабили североатлантический Альянс.

Напомним, что Турция купила у России четыре дивизиона систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф" стоимостью $2,5 млрд. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

США обеспокоены этими установками.

Напомним, что крупные военные сделки с Россией подпадают под действие американских санкций.

Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A в июле прошлого года сразу после того, как Турция приобрела С-400.

Читайте также:

В России ракетный комплекс С-400 устроил массовое ДТП

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку