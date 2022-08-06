Эрдоган опять предложил Путину организовать переговоры с Зеленским

Соответствующее предложение Эрдоган озвучил Путину во время визита в Сочи.

Об этом пишет CNN Turk.

"Я еще раз напомнил Путину, что мы можем провести его встречу с Зеленским. Мы будем продолжать развивать наш диалог с нашим черноморским соседом, Россией, во всех областях, чтобы способствовать региональному и глобальному миру ", — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер надеется превратить соглашение об экспорте украинского зерна в толчок к возобновлению переговоров в Стамбуле.

"Мы являемся свидетелями положительных отпечатков нашего диалога с Россией на Кавказе, в Сирии и в Украине. Инициатива экспорта украинского зерна через Черное море является последним мировым примером этого. Сейчас важна качественная реализация плана и превращение позитивной атмосферы в конкретные шаги к возвращению к переговорам в Стамбуле ", – сказал Эрдоган.

При этом президент Турции считает, что в войне в Украине "не будет победителя" – конфликт будет урегулирован за столом переговоров.

"Я изначально подчеркиваю, что победителя в войне в Украине не будет. Несмотря на трудности на местах, я также твердо верю, что кризис будет разрешен за столом переговоров", — заявил турецкий лидер.

Напомним, 5 августа турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Сочи, где провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Одной из главных тем был экспорт украинского зерна, который удалось разблокировать при активном участии Турции. Другие обсуждаемые вопросы – частичная оплата российского газа в рублях, АЭС "Аккую" и ситуация в Сирии.

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