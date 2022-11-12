Эрдоган ошарашил заявлением о "нападениях" Запада на Россию

Политик также назвал РФ "не обычным государством".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на сегодняшний день Запад нападает на Россию, поэтому якобы на фоне этого РФ "сопротивляется".
Об этом Эрдоган сказал журналистам после возвращении с саммита Тюркского совета в Самарканде, сообщает телеканал TRT
"Мы переживаем не обычный процесс. Россия – это не обычное государство, это мощное государство. Конечно, Запад, особенно Америка, нападает на Россию практически безгранично. На фоне всего этого, безусловно, Россия сейчас сопротивляется", – заявил президент Турции.
Он также выразил надежду на проведение переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в рамках саммита G20, в том числе о войне в Украине.
"В эти два-три дня, если я смогу с ним контактировать, возможно, у меня будет возможность поговорить с ним о том, что он думает, какие шаги они будут делать, особенно какие шаги они могут предпринять для того, чтобы этот процесс, то есть диалог, трансформировать в мир", – сказал Эрдоган.
Напомним, ранее президент Турции заявил, что прилагает все усилия, чтобы война в Украине завершилась мирным договором.
Позже стало известно, что Эрдоган планирует позвонить президентам Украины и России Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину, чтобы обсудить вероятные предстоящие переговоры о мире в Украине.
Политический эксперт Станислав Желиховский предупреждал, что Россия будет пытаться давить, чтобы всадить Украину за стол переговоров. В частности, на саммите "Группы двадцати" российская делегация попытается через разные страны, в частности Турцию, повлиять на решение Украины.
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