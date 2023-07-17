Эрдоган отреагировал на прекращение Россией "зернового соглашения"

Турецкий лидер говорит, что поговорит на эту тему с Путиным в августе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на заявление России о прекращении "зернового соглашения", срок которого истек 17 июля.

Об этом турецкий лидер высказался на пресс-конференции в Саудовской Аравии,сообщает "Анадолу".

Так, Эрдоган отметил, что, несмотря на решение России выйти из Черноморской зерновой инициативы, это соглашение уже вошло в историю как пример успешной дипломатии.

Президент Турции надеется, что его российский коллега Владимир Путин все же хочет продления "зернового соглашения". Эрдоган сказал, что проведет на эту тему переговоры с президентом РФ в августе, когда тот прибудет в Турцию.

"Несмотря на сегодняшнее заявление, я считаю, что президент России Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжался", – сказал турецкий лидер.

Что известно о прекращении действия "зернового соглашения"

В рамках "зернового соглашения" из порта Одессы 16 июля вышло последнее судно. Этому предшествовало заявление российской стороны об отсутствии оснований для продления Черноморской зерновой инициативы. Ведь одним из условий для продления действия соглашения в Кремле называли подключение к SWIFT "Россельхозбанка", чего так и не произошло.

17 июля спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что "договоренности по "зерновому соглашению" фактически прекращены". В то же время он сообщил, что РФ вернется к соглашению при условии выполнения требований государства.

Судьба зерновой сделки: какие условия следует ожидать от России

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