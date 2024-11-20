Эрдоган отреагировал на разрешение Байдена наносить удары по территории России

Турция считает неправильным решение действующего президента США Джо Байдена по поводу разрешения бить дальнобойными ракетами ATACMS по объектам вглубь РФ.

Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает CNN Turk.

Эрдоган подчеркнул то, мол, сейчас стоит искать пути, как закончить войну в Украине не с помощью оружия, а — с помощью "доброй воли и дипломатии".

"Байден сделал шаг, который можно интерпретировать как попытку разжечь войну и гарантировать, что она никогда не закончится или даже распространится. Этот шаг приведет Байдена не только к эскалации конфликта, но и к более резкой реакции России", — высказался президент Турции.

Он также упомянул одобрение диктатором РФ Владимиром Путиным новой доктрины, предусматривающей ответ России "ядеркой" на атаку баллистическими ракетами, опасается, что это может поставить регион и мир на грань новой большой войны.

"Мы надеемся и желаем, чтобы украинская и российская стороны сосредоточились на мире, сохраняя спокойствие и не поддаваясь на провокации. Малейшая ошибка, допущенная на почве этой большой ошибки, будет похожа на бросок огня в пороховую бочку. Поэтому советую всем быть осторожными", — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, что стало известно, что действующий президент США Джо Байден разрешил наносить удары дальнобойным оружием по России.

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