Эрдоган поддержал мирную инициативу Трампа: что заявил президент Турции

Он также предложил Турцию в качестве площадки для предстоящих переговоров Украины, России и США.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его государство поддерживает дипломатическую мирную инициативу президента США Дональда Трампа по окончанию войны в Украине.

Об этом турецкий лидер сказал на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Анкаре.

Эрдоган напомнил, что в последние три года Турция выступала с непосредственными инициативами по России и Украине, в которых "мы искренне пытались быть надежными медиаторами для обеих стран". Были получены конкретные результаты.

"На этом этапе мы имеем дипломатическую инициативу, которую начал господин Трамп для быстрого окончания войны путем переговоров. Этот подход совпадает с политикой, которую проводит Турция последние четыре года. Фактически стамбульские переговоры создают опорную точку как платформа, на которой стороны больше всего приблизились к договоренностям", — высказал мнение Эрдоган.

Он также предложил Турцию в качестве площадки для предстоящих переговоров Украины, России и США.

"Если учесть активную дипломатическую деятельность, которую мы проводим в течение трех лет, наша страна является идеальной принимающей стороной для переговоров, которые, вероятно, начнутся между Россией, Украиной и Америкой", – сказал турецкий лидер.

Эрдоган также повторил, что Турция поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

К слову, Зеленский заявил, что США хотят угодить президенту России Владимиру Путину, чтобы быстро добиться успеха. Однако прекращение огня – это не успех.