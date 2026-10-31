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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Эрдоган поддержал территориальную целостность Украины и выступил с заявлением о морских атаках

Турция продолжит переговоры со сторонами российско-украинской войны с целью восстановления безопасности судоходства в Чёрном море.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Зеленский и Эрдоган

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган / © Associated Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о продолжении переговоров со сторонами по вопросу восстановления безопасности судоходства в Чёрном море. Он также подтвердил поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Об этом сообщает Clash Report со ссылкой на заявление турецкого лидера.

По словам Эрдогана, в ходе переговоров с Зеленским стороны обсудили ситуацию в Чёрном море и возможности обеспечения безопасности морского судоходства.

«Сегодня мы также вновь подтвердили нашу приверженность территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, нашего стратегического партнера», — заявил президент Турции.

Он отметил, что с начала полномасштабной войны Анкара прилагает усилия для обеспечения безопасности и стабильности в Чёрном море. В то же время в последнее время Турция наблюдает перенос боевых действий в морское пространство на фоне общей эскалации.

Эрдоган выразил обеспокоенность нападениями на гражданские суда и другими действиями, которые усугубляют напряженность в регионе. Он подчеркнул, что Анкара не приемлет такие атаки независимо от того, кто их совершает и какими мотивами оправдывает.

«Очевидно, что нападения на гражданские суда и действия, усугубляющие напряженность в Чёрном море, никому не принесут пользы», — заявил турецкий лидер.

Он призвал все стороны конфликта действовать ответственно и сообщил, что Турция продолжит переговоры со сторонами российско-украинской войны с целью восстановления безопасности судоходства в Чёрном море.

Напомним, что в этом году Чёрное море стало самым смертоносным судоходным маршрутом в мире. Число погибших моряков здесь уже превысило показатели Персидского залива и Ормузского пролива, которые традиционно считаются одними из самых опасных регионов для судоходства.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предостерег от дальнейшего распространения войны на Черное море и призвал не допустить превращения региона в новый фронт противостояния.

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