Эрдоган поедет в Россию, чтобы встретиться с Путиным: Bloomberg назвал цель визита

На следующей неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с диктатором Путиным в России, чтобы обсудить возобновление Черноморского зернового соглашения.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на двух турецких чиновников.

По их словам, Эрдоган может поехать в Россию 8 сентября, прежде чем отправиться в Индию на саммит G-20 в Нью-Дели. Президент Турции отказался от комментариев для Bloomberg.

По данным издания, Эрдоган хочет, чтобы соглашение, которое позволило Украине экспортировать зерно через Черное море и по которому Россия вышла в прошлом месяце, было возобновлено. С тех пор мировые цены на пшеницу были нестабильны, особенно после того, как Россия нацелилась на некоторые объекты украинской экспортной инфраструктуры с помощью беспилотников.

Встречe Путина и Эрдогана подтвердил Песков, заявивший, что она "состоbтся в ближайшее время".

Напомним, ТСН.ua писал, зачем Эрдогану встреча с Путиным и как это связано с новым зерновым соглашением.

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