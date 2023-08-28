Категория
Политика
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Эрдоган поедет в Россию, чтобы встретиться с Путиным: Bloomberg назвал цель визита

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
713
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Эрдоган поедет в Россию, чтобы встретиться с Путиным: Bloomberg назвал цель визита

Президент Турции Реджеп Эрдоган / Фото: Getty Images

Эрдоган может уехать в Россию 8 сентября.

На следующей неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с диктатором Путиным в России, чтобы обсудить возобновление Черноморского зернового соглашения.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на двух турецких чиновников.

По их словам, Эрдоган может поехать в Россию 8 сентября, прежде чем отправиться в Индию на саммит G-20 в Нью-Дели. Президент Турции отказался от комментариев для Bloomberg.

По данным издания, Эрдоган хочет, чтобы соглашение, которое позволило Украине экспортировать зерно через Черное море и по которому Россия вышла в прошлом месяце, было возобновлено. С тех пор мировые цены на пшеницу были нестабильны, особенно после того, как Россия нацелилась на некоторые объекты украинской экспортной инфраструктуры с помощью беспилотников.

Встречe Путина и Эрдогана подтвердил Песков, заявивший, что она "состоbтся в ближайшее время".

Напомним, ТСН.ua писал, зачем Эрдогану встреча с Путиным и как это связано с новым зерновым соглашением.

Читайте также:

Путин и Эрдоган будут говорить о Крыме: Турция может пойти на неожиданный шаг

Путин и Эрдоган будут говорить о Крыме: Турция может пойти на неожиданный шаг

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
713
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация