Эрдоган поговорил с Трампом о завершении войны: какую роль предлагает Турция

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / © Associated Press

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с Дональдом Трампом выразил надежду на положительные результаты дипломатических усилий по прекращению войны России против Украины.

Об этом сообщила канцелярия президента Турции .

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Эрдоган заверил, что Турция и дальше будет приобщаться к этим усилиям. Он также подчеркнул важность активизации взаимодействия как с Киевом, так и с Москвой.

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Отдельно турецкий президент призвал прекратить напряженность между США и Ираном и разрешать противоречия по дипломатическому пути.

Ранее Трамп сообщил о ряде телефонных разговоров по урегулированию войны. Переговоры рабочего уровня между Украиной и Россией при посредничестве США запланированы на 10-11 ноября в Абу-Даби.

Напомним, что Турции невыгодны уступки России: эксперт объяснил интерес Анкары

Сохранение территориальной целостности Украины оказывает непосредственное влияние на долгосрочные интересы Турции в Черном море.

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