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Эрдоган поговорил с Трампом о завершении войны: какую роль предлагает Турция
Президент Турции заявил, что Анкара продолжит дипломатические усилия и отметил важность контактов с Украиной и Россией.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с Дональдом Трампом выразил надежду на положительные результаты дипломатических усилий по прекращению войны России против Украины.
Об этом сообщила канцелярия президента Турции .
Эрдоган заверил, что Турция и дальше будет приобщаться к этим усилиям. Он также подчеркнул важность активизации взаимодействия как с Киевом, так и с Москвой.
Отдельно турецкий президент призвал прекратить напряженность между США и Ираном и разрешать противоречия по дипломатическому пути.
Ранее Трамп сообщил о ряде телефонных разговоров по урегулированию войны. Переговоры рабочего уровня между Украиной и Россией при посредничестве США запланированы на 10-11 ноября в Абу-Даби.
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