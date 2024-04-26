Эрдоган посетит Байдена: Bloomberg о встрече президентов "в щекотливый момент их карьеры"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Вашингтон, чтобы встретиться с американским коллегой Джо Байденом 9 мая.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что предстоящий визит турецкого лидера в Белый дом состоится на фоне войны между Израилем и ХАМАС и ударами Ирана и Израиля по территориям друг друга. Эти действия породили опасения о приближении более масштабного конфликта на Ближнем Востоке.

Также издание пишет, что встреча президентов состоится в "деликатный момент (их – Ред.) политической карьеры". Да, Эрдоган в конце марта потерпел поражение на муниципальных выборах, но все еще играет заметную роль на международной арене. Между тем, у Байдена впереди, в ноябре, президентские выборы, на которых его оппонентом, вероятно, станет бывший президент Дональд Трамп.

"Хотя параллели тяжело провести, но в обеих странах инфляция способствовала чувству мрачности и гнева на правительства у власти", — пишет издание.

Отмечается, что в минувшие выходные Эрдоган встретился с политическим лидером ХАМАС, чтобы обсудить потенциальное постоянное прекращение огня и ускорение поставок гуманитарной помощи сектору Газа. В отличие от США и ЕС Анкара не считает ХАМАС террористической организацией.

Напомним, СМИ сообщают, что у Турции новый "мирный план" для Украины. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган намерен продвигать проект договора, который якобы заморозит войну, развязанную РФ в Украине.

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