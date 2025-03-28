Эрдоган после разговора Путиным сделал заявление о мирных переговорах

Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. / © Reuters

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Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган 28 марта побеседовал с диктатором России Владимиром Путиным. Анкара предлагает быть посредником в переговорном процессе по прекращению войны.

Об этом говорится в коммюнике турецкой стороны, сообщает Anadolu Ajansi .

В ходе переговоров по телефону Эрдоган и Путин подняли вопросы отношений между обеими странами, а также региональные вопросы.

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Турецкий президент заявил, мол, сотрудничество Анкары и Москвы "имеет очень важную роль в решении региональных вопросов". Также он акцентировал внимание на важности шагов по безопасности торгового судоходства в Черном море и что это способствовало бы мирному процессу в целом.

"Турция пристально следит за процессом, инициированным с целью завершения войны между Россией и Украиной, и готова предоставить все виды поддержки - в том числе стать площадкой для мирных переговоров - для обеспечения справедливого и устойчивого мира", - говорится в заявлении турецкой стороны.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио сообщили, когда ждут переговоров США и России на высоком уровне.