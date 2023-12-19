Эрдоган после встречи с Орбаном заявил, что ЕС будет "тормозить" вступление Украины и Молдовы

Эрдоган также подчеркнул, что Турция уже давно заслужила право вступления в ЕС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европейский Союз будет "тормозить" вступление Украины и Молдовы. Эрдоган также добавил, что Анкара уже давно "заслужила право вступления в ЕС".

Как пишет Reuters, об этом он сказал после возвращения из Венгрии, где встретился с премьером Виктором Орбаном.

"Предоставление им статуса кандидата не означает, что они станут членами ЕС. С ними начнется процесс, который тоже будет пробуксовывать. Ни одна из этих стран не является Турцией. Неправильно, что Турция, более готовая к вступлению в ЕС, чем некоторые страны-члены, годами ждет за дверью из-за политических препятствий", – сказал президент Турции.

Заявка Турции на вступление в ЕС заморожена в течение многих лет из-за беспокойства ЕС относительно ситуации с правами человека в Турции и разногласий по региональной политике, в частности в восточном Средиземноморье и оккупации Турции северной части Кипра.

Однако блок зависит от помощи Турции, которая является членом НАТО, в частности, в вопросах миграции.

Эрдоган также сказал, что стратегический и экономический потенциал Турции "уже давно заслужил" право вступления в ЕС. Он отметил, что прогресс в этом процессе можно будет увидеть во время председательства в ЕС Венгрии, которое начнется с июля 2024 года, с которой Турция имеет хорошие связи.

"ЕС должен отступить от этой ошибки сейчас", – подчеркнул Эрдоган.

На саммите ЕС в Брюсселе 14 декабря европейские лидеры поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС.

Напомним, в Туска сообщили, почему будет сложно разблокировать границу с Польшей.

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