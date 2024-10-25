Эрдоган после встречи с Путиным на БРИКС сделал заявление о прекращении огня в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита БРИКС в российской Казани встретился с диктатором РФ Владимиром Путиным. В частности, они побеседовали об Украине.

Об этом турецкий президент заявил журналистами, пишут росСМИ.

По словам Эрдогана, он заметил на переговорах в Казани стремление кремлевского "фюрера" Владимира Путина к прекращению огня в Украине.

"Мы убедились, что Путин также стремится к стойкому прекращению огня", — высказался турецкий президент.

Кроме того, он заявил, что обсуждал с Путиным обмен пленными между Москвой и Киевом. Эрдоган отметил, что "Анкара продолжит дипломатические усилия".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский резко прокомментировал саммит БРИКС в Казани. Он подчеркнул, что именно во время этого путинского мероприятия раздаются призывы о якобы "недопущении напряжения".

Читайте также: