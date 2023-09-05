Эрдоган после встречи с Путиным сделал заявление о войне в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока нет перспективы мира между Российской Федерацией и Украиной. Тем временем Анкара готова стать посредником в переговорах.

Об этом со ссылкой на турецкого лидера сообщает CNN Tukr.

"К сожалению, продолжающаяся уже полтора года война все еще продолжается. На горизонте также нет ни одной обнадеживающей перспективы мира", — высказался турецкий президент.

Вместе с тем Эрдоган подчеркнул, что позиция Турции относительно войны не меняется. По его словам, Анкара пытается помочь, а потому настаивает на диалоге и дипломатии и даже готова вносить свой вклад в мирные переговоры,

"С самого первого дня мы всегда защищали мир, диалог и дипломатию. Мы упорно работали, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие. Вместо того, чтобы усугублять проблему и подливать масло в огонь, мы постарались добиться того, чтобы обе стороны встретились на общей основе", — сказал он.

Также, по словам Эрдогана, Турция в дальнейшем продолжит свою роль посредника, как в таких вопросах, как обмен пленными и Запорожская АЭС.

Напомним, Эрдоган не раз заявлял, что готов быть посредником во время переговоров Киева и Москвы. Так, после переговоров в Сочи 4 сентября кремлевский фюрер Владимир Путин цинично заявил, что Россия "никогда не отказывалась от переговоров" с Украиной. Мол, что Украина не хочет садиться за стол переговоров с РФ.

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