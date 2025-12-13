Эрдоган после встречи с Путиным заявил, что "мир не за горами"

Реджеп Тайип Эрдоган / © Associated Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с "фюрером" РФ Владимиром Путиным в Туркменистане заявил, что "мир не за горами".

Об этом турецкий лидер сказал журналистам в самолете по возвращении в Турцию после визита в Ашхабад, сообщает Anadolu Ajansı.

«Мир не за горами, мы видим это. Все, что нам нужно сделать, это вернуть наш курс туда, где мир», — сказал он.

Эрдоган сообщил, что обсудил с диктатором Путиным войну России против Украины и, в частности, вклад, который Турция «может внести в мирные усилия». По его словам, и Москва, и Анкара «положительно оценивают диалог, инициированный Трампом». Турецкий президент выразил надежду, что сможет поговорить о мире еще и с американским коллегой.

«Мы в основном обсуждали войну и мирные усилия. Как и все участники, Путин отлично знает позицию Турции по этому вопросу. Мы считаем, что эта война должна закончиться давно», — рассказал Эрдоган.

По его словам, Черное море не должно рассматриваться как поле битвы, потому что это «повредит России и Украине и никоим образом не принесет им пользы».

«Всем нужно безопасное судоходство в Черном море. Это должно быть обеспечено», - подчеркнул Эрдоган.

Напомним, на международном форуме в Ашхабаде и Эрдогане предложил Путину шагнуть к миру и согласиться на частичное прекращение огня. Речь идет об отказе от ударов по энергообъектам и портам. Это, по его словам, может быть полезным.

Отметим, недавно во время встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном Эрдоган заявил, что "в войне нет победителей". По его словам, Анкара использует все дипломатические средства для установления справедливого и крепкого мира между сторонами — Киевом и Москвой.