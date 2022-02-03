Эрдоган поздоровался с почетным караулом словами "Слава Украине"

Турецкий президент громко поздоровался с нашими воинами лозунгом "Слава Украине!".

В четверг, 3 февраля, президент Владимир Зеленский вместе с первой леди встретили главу Турции Реджепа Эрдогана и его жену Эмине Эрдоган в Мариинском дворце. Эрдоган поздравил украинских воинов почетного караула лозунгом "Слава Украине!".

Зеленский и Эрдоган осмотрели почетный караул. Эрдоган громко сказал украинским воинам лозунг "Слава Украине!". Те ответили ему – "Героям Слава!".

"Слава Украине": Эрдоган поздоровался с почетной стражей в Киеве

Напомним, что президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Киев с официальным визитом.

Перед отъездом в Киев Эрдоган сказал, что на каждой платформе Турция поддерживает Украину — своего стратегического партнера и соседа.