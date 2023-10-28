Эрдоган позвал турков на митинг в поддержку ХАМАС: "Израиль должен выйти из безумия"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал всех граждан своей страны выйти на митинг в поддержку палестинцев.
В Турции сегодня, 28 октября, пройдут пропалестинские митинги. На них лично приглашает прийти лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Об этом он написал в своем Telegram.
Так, Эрдоган называет террористов ХАМАС своими "братьями и сестрами" и призывает продемонстрировать свою солидарность к ним.
"Завтра я приглашаю каждого члена нашей нации на Большую палестинскую акцию, которую мы организуем в стамбульском аэропорту имени Ататюрка, где мы еще раз продемонстрируем всему миру нашу солидарность с нашими палестинскими братьями и сестрами", – написал Эрдоган.
Впоследствии президент Турции добавил, что "усилившиеся минувшей ночью израильские бомбардировки Газы вновь стали мишенью для женщин, детей и невинных гражданских лиц, усугубляя гуманитарный кризис".
"Израиль должен немедленно выйти из этого состояния безумия и прекратить свои атаки", — написал Эрдоган и в очередной раз призвал выйти на митинг "против израильского угнетения".
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не считает ХАМАС террористической организацией. Он заявил о "зверствах Израиля" во время атак на Сектор Газы и отменил свою поездку в Израиль, а также запланированные визиты других высокопоставленных должностных лиц.
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