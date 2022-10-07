Эрдоган позвонил по телефону Путину в его день рождения: обсудили войну в Украине

Эрдоган в разговоре с Путиным заявил о готовности внести свой вклад для мирного окончания войны в Украине.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин поговорили по телефону о войне в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба турецкого лидера.

На этот момент известно, что президенты двух государств обсуждали последние события войны России против Украины, а также детали, которые улучшат турецко-российские отношения.

"Президент Эрдоган во время разговора повторил, что готов внести свой вклад для мирного решения вопроса Украины, которое принесет пользу всем", — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, о планах Эрдогана позвонить Путину в день рождения российского диктатора стало известно накануне. Соответствующую информацию тогда подтвердил и представитель Путина Дмитрий Песков.

Роль Эрдогана в войне России против Украины

С начала полномасштабного вторжения России в Украину турецкий лидер выразил желание взять на себя посредническую роль.

В частности, 28 сентября президент Эрдоган побеседовал с украинским лидером Владимиром Зеленским и признал, что фейковые результаты референдумов негативно повлияют на мирные переговоры между Украиной и РФ.

Уже на следующий день, 29 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил по телефону Путину и вновь заявил о готовности содействовать проведению переговоров между Украиной и Россией, потому что им нужно дать "еще один шанс".

Кроме того, Турция приняла участие в масштабном обмене украинских военнопленных из Азовстали, состоявшемся 21 сентября. В частности, было решено, что украинские командиры "Азовстали", освобожденные из российского плена (Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волина", Святослав Паламарь "Калина", Денис Шлега и Олег Хоменко), будут проживать в Турции в частном доме до окончания войны.

Турция также посодействовала открытию зернового коридора для украинской агропродукции. Совместными усилиями он начал работать 1 августа.

Читайте также: