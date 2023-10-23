Эрдоган предложил парламенту рассмотреть заявку о членстве Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес в парламент на рассмотрение протокол о вступлении Швеции в НАТО.

Об этом сообщает Дирекция связи Турецкой Республики.

"Протокол о вступлении Швеции в НАТО был подписан президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и направлен в Великое национальное собрание Турции", — говорится в сообщении.

Отметим, что Швеция и Финляндия вместе подали заявки на присоединение к НАТО еще в 2022 году после широкомасштабного нападения РФ на Украину. Впрочем, страны столкнулись с неожиданными возражениями со стороны Турции.

Как сообщалось, в Венгрии заявили, что страна не спешит голосовать за вступление Швеции в НАТО, потому что "ей ничего не угрожает". Премьер Виктор Орбан подчеркнул в сентябре, мол, вопрос вступления Швеции в НАТО вряд ли будет принят в этом году.

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