Эрдоган приедет в Украину уже в начале следующего года – Кулеба

Эрдоган приедет в Украину уже в начале следующего года – Кулеба

Визит Эрдогана состоится в целях переговоров стратегического уровня.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Украину уже в начале 2022 года. Цель визита – переговоры стратегического уровня.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил во время мероприятия "Дипломатия 2022: Приоритеты Стратегии внешнеполитической деятельности".

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По словам главы МИДа, визит Эрдогана для переговоров стратегического уровня ожидается в начале 2022 года.

"Вы понимаете, насколько важен этот визит в контексте безопасности и вопроса Крыма", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, 29 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил роль посредника между Зеленским и Путиным. Как отметил Эрдоган, Турция стремится к тому, чтобы украинско-российская тема развивалась в положительном русле.

Россия отвергла предложение Турции стать посредником в решении российско-украинской войны, назвав это "внутриукраинским конфликтом".

Тогда Реджеп Тайип Эрдоган во второй раз заявил, что Турция готова выступить посредником между Украиной и Россией, чтобы предотвратить эскалацию из-за скопления российских войск на украинской границе.

В свою очередь, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

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