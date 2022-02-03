Конфуз визита президента Турции: Эрдоган приехал раньше, а Зеленский не вышел на крыльцо "Мариинки"

Конфуз визита президента Турции: Эрдоган приехал раньше, а Зеленский не вышел на крыльцо "Мариинки"

К Мариинскому дворцу кортеж президента Турции приехал на 5 минут раньше. Этого явно не ожидала украинская сторона.

В четверг, 3 февраля, глава Турции Реджеп Эрдоган и его супруга Эмине прибыли с визитом в Киев. В Мариинском дворце их встречали президент Зеленский вместе с первой леди.

Визит турецкого президента не обошелся без конфузов и определенных особенностей, подметили в ТСН.ua.

Эрдогана в аэропорту встречали с хлебом и солью, чего не было, например, во время визита премьера Великобритании Бориса Джонсона. К Мариинскому дворцу кортеж президента Турции приехал на 5 минут раньше. Этого явно не ожидала украинская сторона. Можно предположить, что именно поэтому на крыльце дворца Эрдогана с первой леди Турции не встретили Владимир и Елена Зеленские.

Реджеп Тайип Эрдоган с женой вышли из машины и вошли в Мариинский дворец. Возможно, церемонию встречи двух президентов и традиционное протокольное рукопожатие перенесли именно внутрь Мариинского дворца из-за погодных условий.

Через несколько минут президенты Украины и Турции вместе с женами все же вышли на крыльцо дворца, где звучали гимны обоих государств.

На площади у дворца Эрдоган и Зеленский осмотрели почетный караул. С воинами турецкий президент поздоровался лозунгом "Слава Украине".

После этого лидеры стран отправились на переговоры в формате с глазу на глаз.

Напомним, что президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Киев с официальным визитом.

Перед отъездом в Киев Эрдоган сказал, что на каждой платформе Турция поддерживает Украину - своего стратегического партнера и соседа.

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