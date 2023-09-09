Эрдоган призывает лидеров G20 выполнить требования РФ по "зерновому соглашению" — Bloomberg

В частности, речь идет об ослаблении некоторых санкций против Москвы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал нескольких лидеров G20 выполнить некоторые требования страны-агрессора России по возобновлению "зернового соглашения".

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на трех турецких чиновников, знакомых с переговорами.

По их словам, турецкий президент пытается провести закрытые встречи с лидерами на саммите G20 в Нью-Дели. Ранее Эрдогану не удалось убедить российского президента-диктатора Владимира Путина возобновить "зерновое соглашение".

"Хотя усилия Турции вряд ли повлияют на союзников Украины в США и Европе, принятие Эрдоганом требований России подчеркивает вызовы, с которыми он сталкивается во время своей балансировки после вторжения Москвы в Украину", — пишут авторы издания.

Анкара просит мировых лидеров облегчить страхование российского экспорта продовольствия и удобрений, а также возобновить подключение Москвы к системе SWIFT для международных платежей.

"Турция говорит своим коллегам, что способ возобновить соглашение заключается в ослаблении некоторых санкций, которые, как утверждает Москва, препятствуют импортировать сельскохозяйственное оборудование, такое как тракторы или запчасти, заявили турецкие чиновники", — говорится в материале Bloomberg.

Напомним, на днях газета Bild со ссылкой на секретное письмо опубликовала статью о тайных переговорах ООН с Россией. В нем якобы также говорится о возможном ослаблении санкций против Москвы. Отмечается, что часть ограничений может быть снята в обмен на возобновление "зернового соглашения".

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