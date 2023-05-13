Эрдоган, Путин и секс-скандал с подделкой порно: как Россия вмешивается в выборы в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его Партия справедливости и развития (ПСР) столкнулись с самой большой политической проблемой. Выборы должны состояться уже в это воскресенье, а опросы показывают, что объединенная оппозиция может покончить с его двадцатилетним правлением. Турецкая оппозиция обвиняет Россию в попытках повлиять на воскресные выборы, чтобы сохранить Эрдогана на должности президента, поскольку несколько опросов показывают, что он находится на грани потери власти.

Об этом пишет The Daily Beast.

Несмотря на то, что связи Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным давно вызывают тревогу, скандал с видеозаписями сексуального характера становится последней каплей, которая может стоить победы Эрдогану.

Так, Россия пыталась вмешаться в президентские выборы в Турции, об этом заявил оппозиционный кандидат на главную должность государства. Кемаль Киличдароглу уверяет, что у него есть доказательства, что страна-агрессорка стоит за созданием одного из дипфейков – поддельного изображения или видео – и призывает Москву, если хочет сохранить дружбу с Анкарой, не вмешиваться во внутренние дела Турции. Именно дипфейк на днях стоил рейтинги другому кандидату от турецкой оппозиции – его голову поместили вместо лица порноактера. После этого Мухаррем Индже заявил о снятии своей кандидатуры.

Вскоре после этого кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Киличдароглу обвинил Россию в распространении дипфейков.

"Долой руки от турецкого государства", — написал он в Twitter.

Килидароглу сказал Reuters, что у него есть конкретные доказательства для подтверждения его заявления, но Кремль отрицает его обвинение.

Член парламента от второй по величине партии в коалиции Киличдароглу сказал, что Москва "помогала" Эрдогану в его попытках, чтобы остаться у власти.

Упадок экономики Турции считается основной причиной, по которой Эрдоган может больше не возглавить страну, поскольку огромная инфляция означает, что граждан "заваливает" резкий рост цен на все, от лука до счетов за газ.

"Россияне, они кладут все яйца в корзину Эрдогана, все яйца. Теперь после результатов выборов они столкнутся с реальностью", — заявила турецкая оппозиция.

Человек, тесно общавшийся с турецким правительством, сказал, что российский президент хочет победы Эрдогана, потому что тогда Путин столкнется с меньшей критикой, если на мировой арене будет президент с подобным стилем руководства и политическими предпочтениями, такими как отсутствие уважения к свободе прессы.

"Он (Путин – ред.) хочет больше таких людей, чтобы он не выделялся. Если все они плохие парни, они больше не выделяются... Они похожи и выживают вместе".

Кроме того, ослабление Россией своих финансовых требований к Турции явилось большим толчком для Эрдогана.

Напомним, Эрдоган обозвал "пьяницей" своего главного конкурента на выборах.

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