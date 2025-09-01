Эрдоган с Путиным встретились в Китае и обсудили войну в Украине

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели встречу в Китае / © Associated Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 1 сентября провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Китае в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, турецкий президент подчеркнул в разговоре, что Анкара прилагает усилия для достижения справедливого и устойчивого прекращения войны в Украине, а переговоры, которые проходят в Стамбуле, способствуют мирным инициативам.

Кроме украинского вопроса, Эрдоган с Путиным обсудили двусторонние отношения, ситуацию между Азербайджаном и Арменией, действия Израиля в Газе и развитие событий в Сирии.

Кремль также обнародовал заявление Путина по итогам встречи.

«Благодарны турецким друзьям за весомый вклад в политику и дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса. На стамбульской площадке с мая этого года состоялось уже три раунда прямых российско-украинских переговоров, которые позволили продвинуться в решении ряда практических вопросов в гуманитарной сфере», — говорится в заявлении российского диктатора.

Он также выразил убеждение, что «особая роль Турции в урегулировании войны в Украине будет востребована и в дальнейшем».

По сообщениям СМИ, Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию с визитом.

Напомним, накануне Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Турецкий лидер сообщил, что Анкара готова «сделать все возможное» для содействия переговорам, которые приведут к «справедливому окончанию войны». Эрдоган также отметил, что Турция дальше будет помогать Украине с безопасностью и послевоенным восстановлением.

В свою очередь Зеленский в разговоре с Эрдоганом отметил, что Украина готова к переговорам в формате лидеров, но Россия уклоняется от них. Также глава государства отметил необходимость усилить санкционное давление на РФ. Стороны обсудили и гарантии безопасности для Украины, особенно в Черном море.