Эрдоган сделал неожиданное заявление о встрече Зеленского и Путина

Реджеп Тайип Эрдоган / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский и диктатор РФ Владимир Путин якобы "еще не готовы" к личной встрече.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Sky News.

Эрдоган говорит, что такое мнение у него сложилось после разговора с лидерами двух стран. Турецкий президент подчеркнул, что вчера в Пекине обсуждал с Путиным пути прекращения войны и разговаривал по телефону с Зеленским.

Реклама

По словам Эрдогана, Анкара выступает за "постепенное повышение уровня переговоров", чтобы превратить надежды на мир в конкретные результаты. Вместе с тем он подчеркнул, что путь к миру остается открытым. Об этом, говорит президент, свидетельствуют переговоры между представителями Киева и Москвы в Стамбуле.

Напомним, на днях помощник президента-диктатора РФ Юрий Ушаков намекнул, что встреча Путина с Зеленским пока под вопросом. Якобы, по его словам, конкретных предложений по "повышению уровня российско-украинских переговоров" на данный момент нет.

Между тем, находящийся в Китае с официальным визитом Путин сделал циничное заявление о пути к миру в Украине. Мол, понимание, достигнутое во время саммита на Аляске, открывает дорогу к миру. Также, по его словам, "первопричины украинского кризиса должны быть устранены для долгосрочного урегулирования".