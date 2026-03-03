Эрдоган сделал тревожное заявление о «пути к миру» в Украине

Реджеп Тайип Эрдоган / © Associated Press

Турция выступает за мир, поэтому настаивает на немедленном прекращении огня в регионе на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.

Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил на ифтаре в головном офисе Партии справедливости и развития, сообщает TRT Haber.

По его словам, Анкара стремится, чтобы регион «наконец-то достиг крепкого мира, к которому он стремился годами». По его словам, приоритет страны — «достижение прекращения огня и открытие дверей для диалога».

Эрдоган подчеркнул, что он провел ряд переговоров. В частности, с президентом США Дональдом Трампом, эмиром Катару, канцлером Германии Фридрихом Мерцом и генсеком НАТО Марком Рютте.

«В ходе этих переговоров мы обсудили, что мы можем сделать, чтобы остановить войну. Мы будем активизировать наши контакты на всех уровнях, пока не будет установлено прекращение огня и возобновлено спокойствие в нашем регионе», — подчеркнул президент и добавил, что страна расположена «в одном из самых сложных регионов мира».

В то же время, вспоминая об усилиях по окончании войны России против Украины, президент Турции отметил, что «путь к миру еще не открыта».

Напомним, ранее Турция осудила удары США и Израиля по Ирану, а также атаки ИРИ на страны Персидского залива. Эрдоган заявил, что эта атака «нарушает суверенитет Ирана и угрожает миру дружественного и братского иранского народа».

Также обвинил Трампа в эскалации конфликта и Оман. Министр иностранных дел Омана Бадр Албусаиди призвал США не вмешиваться в ситуацию, потому что это «не их война».