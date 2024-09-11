Эрдоган сделал твердое заявление о возвращении Крыма Украине

Турецкий лидер также сказал о непреклонной поддержке территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оккупированный Крым должен вернуться в состав Украины в соответствии с нормами международного права.
Об этом турецкий лидер сказал в видеообращении к участникам "Крымской платформы" 11 сентября, сообщает Anadolu.
Эрдоган заявил, что аннексия Крыма, против которой Турция выступала с первого дня, еще больше усугубила страдания крымских татар, 80 лет назад переживших депортацию.
"Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается непреклонной. Возвращение Крыма в состав Украины является требованием международного права", — подчеркнул президент Турции.
Эрдоган добавил, что одним из приоритетов внешней политики его государства является обеспечение безопасности и благосостояния крымских татар. Политик подчеркнул, что крымские татары имеют право жить свободной, безопасной и мирной жизнью на своей родине.
"Приятно, что в июне после почти трехлетнего плена освободили заместителя главы Национальной ассамблеи крымских татар Наримана Джеляла. Мы надеемся на скорейшее освобождение всех крымских татар, в том числе и братьев Асана и Азиза Ахтемовых", – сказал турецкий лидер.
Он также сказал, что надеется на завершение войны в Украине справедливым и крепким миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости государства.
Напомним, 11 сентября в Киеве проходит саммит "Крымской платформы", на который прибыли западные топ-чиновники.
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