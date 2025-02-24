Эрдоган сделал заявление о мире в Украине и сказал, что должно произойти в этом году

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал партнеров Украины приложить все усилия, чтобы удалось отмечать годовщину мира, а не войны.

Такое заявление он сделал во время саммита "Поддерживай Украину" с участием мировых лидеров.

"На четвертый год этой войны мы прекрасно понимаем, что каждый раз увеличивается тяга к дипломатии и переговорному процессу... Наша общая ответственность состоит в том, чтобы в следующем году мы отмечали годовщину мира, а не войны. Турция продолжит прилагать все усилия для установления справедливого и длительного мира. Таким образом, я искренне надеюсь, что 2025 год станет годом, в котором будет построен мир", - добавил он.

Он также напомнил, что с самого начала его страна выступила против полномасштабной войны и продолжает оказывать помощь посредством дипломатии и переговоров.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что в 2025 году в Украине должен быть установлен реальный мир. Впрочем, он убежден, что такой мир должен быть установлен силой.

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