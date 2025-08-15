Эрдоган сделал заявление о переговорах Трампа и Путина на Аляске

Реджеп Тайип Эрдоган. / © Associated Press

Турция внимательно следит за подготовкой встречи лидера США Дональда Трампа и диктатора России Владимира Путина на Аляске.

Об этом шла речь во время телефонного разговора президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Эрдоган выразил надежду, что предыдущие переговоры в Стамбуле будут способствовать сдвигам по гуманитарным вопросам.

"В ходе разговора обсуждались последние события относительно войны между Украиной и Россией, а также региональные и глобальные вопросы... Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция внимательно следит за подготовкой к этой встрече", - говорится в сообщении администрации президента Турции.

Отмечается, что Эрдоган отметил важность достижения прогресса в рамках начатых в Стамбуле переговоров между Киевом и Москвой, "направленных на установление устойчивого перемирия".

Напомним, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в городе Анкоридж на Аляске начнется в 22:00 по киевскому времени. В Белом доме сообщили, что президент отправится из Вашингтона в 13:45 по Киеву в пятницу, а покинет Анкоридж в 04:45 в субботу по Киеву.

В Кремле говорят, что саммит начнется с разговора тет-а-тет лидеров стран в присутствии переводчиков. Затем переговоры президентов в составе делегаций состоятся по формуле "5 на 5". В Москве "центральной темой" саммита на Аляске называют урегулирование украинского "кризиса".

