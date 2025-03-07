Эрдоган сделал заявление о прекращении огня в Украине

Президент Турции также предложил провести переговоры между Киевом и Москвой.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает прекращение огня в Украине. В частности, идею "перемирия в воздухе и на море", предложенную украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает издание Anadolu.

"Турция поддерживает инициативу по скорейшему прекращению огня и атак в воздухе и на море в конфликте РФ и Украины как меру укрепления доверия между сторонами", — подчеркнул Эрдоган.

По его словам, прекращение атак в воздухе и на море будет способствовать укреплению доверия между сторонами и скорейшему установлению полноценного прекращения огня. Президент Турции также предложил провести переговоры между Киевом и Москвой.

Кроме того, Эрдоган сообщил, что Анкара присоединилась к Европейскому фонду мира, направленному на возрождение и восстановление Украины.

Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков набросился на лидеров Евросоюза. Спикер кремлевского "фюрера" заявил, якобы конфронтационная риторика звучит и в Брюсселе, и в европейских столицах.

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