Эрдоган сделал заявление о прекращении войны между Россией и Украиной

Реджеп Тайип Эрдоган / © Associated Press

Реклама

Встреча президента США Дональда Трампа и фюрера РФ Владимира Путина может заложить основу для крепкого мира в Украине.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в соцсети Х.

"Переговоры, состоявшиеся на Аляске между президентом США Трампом и президентом России Путиным, придали новый импульс поискам путей прекращения войны между Россией и Украиной", - высказался турецкий лидер.

Реклама

Эрдоган надеется, что этот новый процесс с участием украинского президента Владимира Зеленского "заложит основу для продолжительного мира". По его словам, Анкара готова предоставить любую помощь по установлению мира.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан очень обрадовался встрече на Аляске между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным. Мол, теперь "мир стал безопаснее".

В свою очередь, премьер-министр Британии Кир Стармер высказался о том, что, мол, Трамп приблизил мир к завершению войны. По его словам, следующим шагом предстоят дальнейшие переговоры с участием Владимира Зеленского, поскольку «путь к миру в Украине не может быть определена без него».

Французский лидер Эммануэль Макрон приветствовал готовность Соединенных Штатов внести свой вклад в гарантии безопасности Украины. Кроме того, президент анонсировал встречу "коалиции желающих".