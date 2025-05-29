Эрдоган сделал заявление о следующем раунде переговоров Украины и РФ

Реджеп Тайип Эрдоган. / © Associated Press

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К заявлению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о желании провести второй раунд переговоров в Стамбуле не следует относиться легкомысленно.

Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu Agency.

По его словам, это заявление "еще больше усилило наши надежды на мир". Лидер Турции выразил надежду, что Стамбульский мирный процесс начнется снова.

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"Сергей Лавров заявил, что Россия хочет, чтобы второй раунд переговоров прошел в Стамбуле. Это позволило бы возобновить мирный процесс в Стамбуле", - заявил Эрдоган.

Как сообщалось, накануне Москва предложила снова встретиться в Стамбуле 2 июня. В Кремле говорят, что Россия ожидает решения Киева по их предложению.

Напомним, что Украина и Россия 16 мая провели первые прямые переговоры в Стамбуле. Российский "фюрер" в Турцию не прибыл. Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что Москва Стамбула "почти тех же людей, что и в 2022 году". Это, считает глава государства, говорит о том, что РФ "не изменила своего основного подхода".

Впрочем, во время встречи стороны согласовали масштабный обмен пленными "1000 на 1000". Эту формулу, по информации СМИ, предложила Турция после того, как дискуссия между украинцами и россиянами "зашла в тупик". Эрдоган назвал это "шагом к укреплению доверия".

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Дата публикации 21:19, 16.05.25 Количество просмотров 34 Закулисье секретных переговоров Украины и России! День второй, Стамбул