Эрдоган сделал заявление о возможной встрече Путина и Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. / © Associated Press

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Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что его главной целью является личная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина и желательно на турецкой территории.

Слова президента Турции передает Anadolu Agency.

"Мое самое большое желание - собрать Путина и Зеленского вместе в Стамбуле или Анкаре. Я бы даже хотел привести туда Трампа", - заявил Эрдоган.

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Также Эрдоган называл переговоры между Россией и Украиной, состоявшиеся, несмотря на атаку украинских дронов на стратегические аэродромы в глубине России, "значительным достижением".

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что дальнейшие переговоры с российской стороной имеют смысл только при подготовке встречи лидеров двух стран.

По его словам, Киев ожидает ответа Москвы до 30–31 июня.