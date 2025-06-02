- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1054
- Время на прочтение
- 1 мин
Эрдоган сделал заявление о возможной встрече Путина и Зеленского
Президент Турции заявил, что стремится организовать встречу Зеленского и Путина в Стамбуле или Анкаре, а также пригласить Трампа.
Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что его главной целью является личная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина и желательно на турецкой территории.
Слова президента Турции передает Anadolu Agency.
"Мое самое большое желание - собрать Путина и Зеленского вместе в Стамбуле или Анкаре. Я бы даже хотел привести туда Трампа", - заявил Эрдоган.
Также Эрдоган называл переговоры между Россией и Украиной, состоявшиеся, несмотря на атаку украинских дронов на стратегические аэродромы в глубине России, "значительным достижением".
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что дальнейшие переговоры с российской стороной имеют смысл только при подготовке встречи лидеров двух стран.
По его словам, Киев ожидает ответа Москвы до 30–31 июня.