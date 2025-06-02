ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1054
Время на прочтение
1 мин

Эрдоган сделал заявление о возможной встрече Путина и Зеленского

Президент Турции заявил, что стремится организовать встречу Зеленского и Путина в Стамбуле или Анкаре, а также пригласить Трампа.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. / © Associated Press

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что его главной целью является личная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина и желательно на турецкой территории.

Слова президента Турции передает Anadolu Agency.

"Мое самое большое желание - собрать Путина и Зеленского вместе в Стамбуле или Анкаре. Я бы даже хотел привести туда Трампа", - заявил Эрдоган.

Также Эрдоган называл переговоры между Россией и Украиной, состоявшиеся, несмотря на атаку украинских дронов на стратегические аэродромы в глубине России, "значительным достижением".

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что дальнейшие переговоры с российской стороной имеют смысл только при подготовке встречи лидеров двух стран.

По его словам, Киев ожидает ответа Москвы до 30–31 июня.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie