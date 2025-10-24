Эрдоган сделал заявление о встрече Трампа и Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / © Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова в любой момент принять встречу президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, если ее не удастся организовать в Будапеште.

Об этом сообщает Hürriyet.

«Мы в любой момент готовы принять у себя такую встречу (Трампа и Путина — ред.). Жаль, что встреча в Будапеште не состоялась. Мы считаем, что для прекращения этой войны полезен любой диалог», — высказался Эрдоган.

Он отметил, что Турция с самого начала выступала за поддержку диалога и неоднократно подчеркивала возможность достижения справедливого мира.

Эрдоган отметил, что Анкара поддерживает хорошие отношения как с Киевом, так и с Москвой, и благодаря этому получила доверие обеих сторон конфликта.

«Это дает нам преимущество на пути к миру, и мы намерены использовать эту ситуацию на благо человечества», — добавил турецкий президент.

Напомним, накануне Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным, которая должна была состояться в Будапеште, объяснив, что «это не чувствовалось правильным». В то же время президент США не исключил такого саммита в будущем.

В свою очередь Путин заявил, что отмену встречи с Трампом следует считать «переносом», а не полным отказом. Российский диктатор считает, что «было бы ошибкой подойти к саммиту… без подготовки».

Заметим, что президент США также ввел санкции против нефтяных гигантов РФ — компаний «Роснефть» и «Лукойл». После этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп уже давно выражает разочарование Путиным, и сейчас настал момент для введения санкций, поскольку американский лидер не видит достаточной заинтересованности со стороны России в «движении вперед к миру».

Левитт добавила, что встреча Трампа с Путиным не исключена, но она должна дать «реальный, положительный результат».