Эрдоган сделал заявление о встрече Зеленского и Путина

Турция готова содействовать прямым переговорам между Украиной и Россией. В частности, и саммит на уровне лидеров, если и Киев, и Москва будут готовы.

Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на 5-м Антальйском дипломатическом форуме, сообщает «Интерфакс».

«Мы все еще верим, что война закончится благодаря переговорному процессу, в котором стороны будут справедливо и равно представлены. Я хотел бы искренне заявить, что Турция готова поддержать все шаги, способствующие продолжению прямых переговоров. В частности, встреча на уровне лидеров, если стороны этого хотят», — сказал он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил готовность Киева к встрече на уровне лидеров Украины и РФ с участием президента Турции и, возможно, США. Украинский дипломат подчеркнул, что у Анкара «уникальный дипломатический опыт и глобальное влияние».

Напомним, также глава МИД Андрей Сибига заявил, что президент Владимир Зеленский готов встретиться с «фюрером» Владимиром Путиным. По его словам, Киев готов провести в Турции встречу лидеров с участием Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа.