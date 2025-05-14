Эрдоган сделал заявление об установлении мира в Украине

Реджеп Тайип Эрдоган. / © Associated Press

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Турция выступает за прекращение огня в Украине и установление справедливого мира, а потому активизировала свои усилия по этому поводу.

Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сообщает "Анадолу".

"Анкара твердо выступает за установление всеобъемлющего прекращения огня между РФ и Украиной. Президент Эрдоган привлек внимание к недопустимости того, чтобы была упущена возможность для установления мира", - говорится в сообщении.

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В частности, в этом направлении турецкий президент провел переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским и фюрером России Владимиром Путиным.

Эрдоган подчеркнул, что Турция отмечает свою позицию, согласно которой "НАТО не должна быть частью этого конфликта" (войны в Украине - Ред.).

Переговоры в Стамбуле 15 мая

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что хочет поговорить с диктатором РФ Владимиром Путиным перед встречей в Стамбуле. Он хочет попытаться убедить "фюрера" на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Впрочем, в СМИ просочилась информация о том, что Путин не будет представлять Россию на переговорах. The Washington Post со ссылкой на информацию источников в Кремле назвали фамилии. Это министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник кремлевского руководителя по внешней политике Юрий Ушаков.

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Заметим, вицеспикер российского Совета Федерации Константин Косачев заявил, что РФ и Украина могут добиться прогресса на переговорах 15 мая. Однако, нагло подчеркнул он, для этого есть условия. В частности, Киев должен "отказаться от любых ультиматумов".

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский откровенно сказал, о чем хочет поговорить с Путиным и заявил, если диктатор не приедет в Стамбул, то "это будет выглядеть для него как полное поражение".

Дата публикации 08:22, 14.05.25 Количество просмотров 20 Переговоры уже завтра! Последние приготовления! Чего же ожидать?