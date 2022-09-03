Эрдоган снова предложил Путину стать посредником: на этот раз в ситуации вокруг ЗАЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент страны-агрессорки Владимир Путин 3 августа провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили экспорт зерна, ситуацию на ЗАЭС и региональные проблемы.

Эрдоган в очередной раз предложил роль посредника между Украиной и Россией в этот раз по ситуации на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает терецкое издание "Anadolu" со ссылкой на коммюнике Турции.

Так, президенты двух стран обсуждали реализацию стамбульских договоренностей по экспорту украинского зерна через Черное море, а также ситуацию на Запорожской АЭС.

" Президент Эрдоган заявил, что Турция могла бы сыграть благоприятную роль в вопросе Запорожской АЭС, как это было в зерновом соглашении ", – говорится в сообщении.

Кроме того, в коммюнике отметили, что Путин и Эрдоган могут лично встретиться 15-16 сентября во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, который будет проходить в Самарканде в Узбекистане.

В то же время в кремлевском коммюнике о соответствующем предложении Эрдогана по поводу ЗАЭС вообще не упоминают.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет провести совместную встречу с Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным в Турции. Эрдоган считает, что это необходимо для радикального разрешения кризиса, ведь война России против Украины имеет последствия, относящиеся к самой Турции.

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