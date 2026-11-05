Эрдоган собирается поговорить с Путиным о прекращении войны в Украине

Президент Турции Эрдоган / © Associated Press

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским планирует поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом пишет издание Reuters.

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В частности, Эрдоган хочет обсудить усилия, направленные на прекращение войны России против Украины.

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По его словам, «в настоящее время министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и другие ответственные чиновники ведут переговоры с Украиной и РФ по поводу возможной встречи представителей двух государств на турецкой территории».

В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент конкретных планов относительно разговора Путина с Эрдоганом нет. По его словам, такой разговор при необходимости может быть организован в короткие сроки.

Напомним, Эрдоган после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о продолжении переговоров со сторонами по восстановлению безопасности судоходства в Черном море. Он также подтвердил поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Накануне спецпосланник Стив Уиткофф заявил, что переговоры при посредничестве США на рабочем уровне состоятся 10-11 ноября в Абу-Даби. По его данным, стороны сосредоточатся на послевоенных договоренностях по безопасности, деэскалации, гуманитарных усилиях и дальнейших шагах к миру.

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