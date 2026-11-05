ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
348
Время на прочтение
1 мин

Эрдоган собирается поговорить с Путиным о прекращении войны в Украине

Турция также ведет переговоры с обеими сторонами по поводу возможной встречи представителей Украины и России на своей территории.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Президент Турции Эрдоган

Президент Турции Эрдоган / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским планирует поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом пишет издание Reuters.

В частности, Эрдоган хочет обсудить усилия, направленные на прекращение войны России против Украины.

По его словам, «в настоящее время министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и другие ответственные чиновники ведут переговоры с Украиной и РФ по поводу возможной встречи представителей двух государств на турецкой территории».

В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент конкретных планов относительно разговора Путина с Эрдоганом нет. По его словам, такой разговор при необходимости может быть организован в короткие сроки.

Напомним, Эрдоган после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о продолжении переговоров со сторонами по восстановлению безопасности судоходства в Черном море. Он также подтвердил поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Накануне спецпосланник Стив Уиткофф заявил, что переговоры при посредничестве США на рабочем уровне состоятся 10-11 ноября в Абу-Даби. По его данным, стороны сосредоточатся на послевоенных договоренностях по безопасности, деэскалации, гуманитарных усилиях и дальнейших шагах к миру.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie