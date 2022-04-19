Эрдоган убежден, что в войне не будет победителя, поскольку проигрывает все человечество

Эрдоган убежден, что в войне не будет победителя, поскольку проигрывает все человечество

Турция будет продолжать усилия по достижению удовлетворительного результата переговоров в Стамбуле.

События в Буче, Ирпене, Краматорске омрачили усилия по мирному урегулированию войны, начатой Россией против Украины. Но Турция и дальше будет прилагать усилия для продолжения переговоров и готова организовать встречу президентов Украины и РФ

Об этом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Укринформ.

"Кадры из Бучи и Ирпеня, обстрелы мирных жителей Краматорска омрачили наши усилия (по урегулированию – ред.)... Как страна, которой доверяют обе стороны, мы продолжаем наши усилия. Стамбульский процесс до сих пор сохраняет свой характер как самый надежный и является кратчайшим выходом для преодоления кризиса", — сказал Эрдоган.

Президент Турции сказал о том, что продолжает поддерживать контакт с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным и подчеркнул готовность организовать переговоры.

"В этой войне не будет победителя, поскольку проигрывает все человечество. На самом деле, поскольку конфликты продолжаются, растут как человеческие потери, так и экономические расходы. Наш мир дрейфует к большой неопределенности", — сказал президент.

Но Турция будет продолжать усилия по достижению удовлетворительного результата переговоров в Стамбуле, который удовлетворит стороны и международное общество.

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