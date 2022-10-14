Эрдоган уже выбрал место для создания предложенного Путиным газового хаба в Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган поручил правительству разработать шаги по созданию "газового хаба" в стране на замену поврежденным "Северным потокам".

Об этом сообщает Anadolu.

Эрдоган полагает, что самым удобным местом для нового "газового хаба" в Европу может стать регион Тракья на северо-западе Турции.

"Для газового хаба будет определено самое благоприятное место. Турция уже имеет газовый хаб, который работает для удовлетворения внутренних потребностей. А новый хаб будет направлен на международные поставки", – уточнил турецкий президент.

Он сообщил, что по созданию нового газового хаба уже дали поручение турецкому министерству энергетики и природных ресурсов, а также соответствующим ведомствам с российской стороны. Сторонам предстоит провести совместную работу и представить итоги, на основе которых "будут сделаны конкретные шаги".

Что известно о газовом хабе

Президент России Владимир Путин во время встречи с Эрдоганом предложил создать на базе "Турецкого потока" газовый хаб для продажи газа в Европу и другие страны и для площадки формирования цены на газ. Так, РФ "может сделать транзит газа через Черное море основным маршрутом поставки топлива".

Заметим, что транзит газа невозможен без согласования стран Евросоюза, в частности, Болгарии, поэтому идея Путина может потерпеть поражение.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дьонмез сказал, что предложение Путина должно еще получить техническую, коммерческую и юридическую оценку.

Россия мечтает восстановить "Северный поток-2"

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