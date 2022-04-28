Эрдоган в который раз поговорил с Путиным и предложил свое посредничество между Украиной и Россией

Эрдоган в который раз поговорил с Путиным и предложил свое посредничество между Украиной и Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 28 апреля провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что Анкара готова стать посредником в прекращении войны между Украиной и РФ.

Эрдоган выразил желание поскорее установить крепкий мир в регионе.

Об этом сообщили в канцелярии президента Турции.

Также читайте Зеленский ответил, продолжатся ли переговоры между Украиной и Россией в Турции

"Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова взять на себя инициативу по прекращению войны между Россией и Украиной и выступить посредником на пути к миру", — говорится в сообщении.

"Президент выразил желание как можно быстрее установить крепкий мир в регионе, наращивая обретенный импульс – стамбульские переговоры. Он подчеркнул, что страна будет продолжать свои усилия для преодоления этого кризиса между двумя соседями Турции", – добавили в канцелярии Эрдогана.

Напомним, накануне министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о надежде, что встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина удастся провести в ближайшие дни.

Комментируя это заявление, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что время и контекст встречи Зеленского с Путиным пока не определены.

Какова роль пропаганды во время войны, как действует российская пропаганда и понесут ли рупоры Кремля наказание

Читайте также: