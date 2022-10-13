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Эрдоган в присутствии Путина призвал "остановить кровопролитие" в Украине

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Эрдоган в присутствии Путина призвал "остановить кровопролитие" в Украине

Фото: Associated Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в присутствии диктатора России Владимира Путина, начавшего жестокую войну в Украине, сделал неожиданное заявление.

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган на встрече, на которой присутствовал диктатор Путин, заявил о необходимости прекращения кровопролития в Украине.

Такое заявление Эрдоган сделал 13 октября на саммите в Казахстане, пишет CNN.

"Каждый из нас испытывает региональное и глобальное влияние кризиса в Украине... Несмотря на эти трудности на местах, нашим приоритетом является скорейшее прекращение кровопролития", — высказался Эрдоган.

Ранее в СМИ сообщали, что сегодня должны встретиться президенты Турции и России в рамках VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (НВЗДА), который проходит в столице Казахстана. Ожидается, что ключевым событием саммита станет встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, посвященная войне между РФ и Украиной.

В форуме также принимают участие лидеры России, Турции, Азербайджана, Беларуси, Ирана, Кыргызстана, Узбекистана и других государств – около 50 делегаций.

Напомним, Эрдоган позвонил Путину в его день рождения, 7 октября. Они поговорили по телефону о войне в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
9579
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