Эрдоган в присутствии Путина призвал "остановить кровопролитие" в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в присутствии диктатора России Владимира Путина, начавшего жестокую войну в Украине, сделал неожиданное заявление.
Турецкий лидер Реджеп Эрдоган на встрече, на которой присутствовал диктатор Путин, заявил о необходимости прекращения кровопролития в Украине.
Такое заявление Эрдоган сделал 13 октября на саммите в Казахстане, пишет CNN.
"Каждый из нас испытывает региональное и глобальное влияние кризиса в Украине... Несмотря на эти трудности на местах, нашим приоритетом является скорейшее прекращение кровопролития", — высказался Эрдоган.
Ранее в СМИ сообщали, что сегодня должны встретиться президенты Турции и России в рамках VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (НВЗДА), который проходит в столице Казахстана. Ожидается, что ключевым событием саммита станет встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, посвященная войне между РФ и Украиной.
В форуме также принимают участие лидеры России, Турции, Азербайджана, Беларуси, Ирана, Кыргызстана, Узбекистана и других государств – около 50 делегаций.
Напомним, Эрдоган позвонил Путину в его день рождения, 7 октября. Они поговорили по телефону о войне в Украине.
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