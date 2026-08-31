Владимир Путин и Реджеп Эрдоган / © Associated Press

Реклама

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) планирует встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, во время которой снова заявит о готовности Анкары быть посредником в переговорах по Украине.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве Турции.

Реклама

«Турецкая сторона заявит о готовности Анкары способствовать урегулированию конфликта в Украине и выступить посредником между сторонами», — сказал собеседник агентства.

Реклама

По информации кремлевских пропагандистов, Путин и Эрдоган встретятся на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Кыргызстане, который пройдет с 31 августа по 1 сентября. Главы государств ШОС обсудят ситуацию вокруг Украины и в Черном море. Официального заявления со стороны Турции на вечер 31 августа нет.

Отмечается, что в заседании Совета глав государств-членов ШОС примут участие:

глава КНР Си Цзиньпин,

российский диктатор Владимир Путин,

президент Ирана Масуд Пезешкиан,

и других лидеров стран-участниц организации.

Мирные переговоры между Украиной и РФ — последние новости

Напомним, в Кремле снова прозвучало новое заявление о переговорах между Украиной и Россией. В Москве заявили, что не хотят возобновлять переговоры в Турции. При этом считают, что саммит с участием президентов РФ, США и Украины может состояться только для закрепления договоренностей.

Ранее в Офисе президента сделали громкое заявление о вероятности возобновления переговоров с РФ, однако с участием США. По словам руководителя ОП, новый раунд переговоров с участием представителей США может пройти уже в сентябре.

Реклама

Новости партнеров