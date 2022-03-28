Эрдоган встретится с представителями российской и украинской делегаций

Эрдоган встретится с представителями российской и украинской делегаций

Эрдоган отметил, что он общается с Зеленским и Путиным.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что у него будет короткая встреча с представителями России и Украины перед переговорами в Стамбуле, которые состоятся 29 марта.

Об этом сообщает Bloomberg HT.

Эрдоган отметил, что он общается с Зеленским и Путиным. Он добавил, что в переговорах между РФ и Украиной наблюдается "положительная динамика".

Напомним, представитель украинской делегации Давид Арахамия сообщил, что украинско-российские переговоры не начнутся сегодня, 28 марта, из-за проблем с логистикой.

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