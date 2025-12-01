Эрдоган защищает "теневой флот" РФ: президент Турции сделал громкое заявление об атаках Украины

Реджеп Тайип Эрдоган / © Associated Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался, что атаки на танкеры «теневого флота» России в Черном море являются «тревожной эскалацией».

Об этом пишет Anadolu.

Эрдоган заявил, что война между Россией и Украиной достигла точки, где она «явно угрожает безопасности навигации в Черном море».

«Нападения на коммерческие суда в нашей исключительной экономической зоне в пятницу сигнализируют о тревожной эскалации. Мы никак не можем оправдать эти нападения, угрожающие безопасности судоходства, жизни и окружающей среде, особенно в нашей собственной исключительной зоне», — сказал он.

Эрдоган сообщил, что выразил «необходимые предупреждения всем сторонам по поводу таких ситуаций».

«Мы также внимательно следим за деятельностью, которая происходила в последние недели, направленной на прекращение войны, и выражаем нашу готовность внести необходимый вклад при любой возможности», — подытожил турецкий лидер.

Напомним, морские дроны СБУ поразили два подсанкционных нефтетанкера «теневого флота» РФ KAIRO и VIRAT в Черном море. По информации источника, танкеры могли перевозить нефти почти на 70 миллионов долларов и помогали Кремлю обходить санкции.

В ответ Турция и Казахстан заявили, что ожидают от Украины недопущения подобных инцидентов.