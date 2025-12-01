- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 2518
- Время на прочтение
- 1 мин
Эрдоган защищает "теневой флот" РФ: президент Турции сделал громкое заявление об атаках Украины
Эрдоган неожиданно заявил, что удары по танкерам «теневого флота» России угрожают безопасности навигации в Черном море.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался, что атаки на танкеры «теневого флота» России в Черном море являются «тревожной эскалацией».
Об этом пишет Anadolu.
Эрдоган заявил, что война между Россией и Украиной достигла точки, где она «явно угрожает безопасности навигации в Черном море».
«Нападения на коммерческие суда в нашей исключительной экономической зоне в пятницу сигнализируют о тревожной эскалации. Мы никак не можем оправдать эти нападения, угрожающие безопасности судоходства, жизни и окружающей среде, особенно в нашей собственной исключительной зоне», — сказал он.
Эрдоган сообщил, что выразил «необходимые предупреждения всем сторонам по поводу таких ситуаций».
«Мы также внимательно следим за деятельностью, которая происходила в последние недели, направленной на прекращение войны, и выражаем нашу готовность внести необходимый вклад при любой возможности», — подытожил турецкий лидер.
Напомним, морские дроны СБУ поразили два подсанкционных нефтетанкера «теневого флота» РФ KAIRO и VIRAT в Черном море. По информации источника, танкеры могли перевозить нефти почти на 70 миллионов долларов и помогали Кремлю обходить санкции.
В ответ Турция и Казахстан заявили, что ожидают от Украины недопущения подобных инцидентов.