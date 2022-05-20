Эрдоган завтра поговорит с Финляндией о ее вступлении в НАТО

Эрдоган завтра поговорит с Финляндией о ее вступлении в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал разговор с финским представителем по поводу заявки Хельсинки о намерениях вступить в НАТО.

Членство Финляндии в Альянсе представители государств обсудят уже 21 мая.

Об этом сообщает Sky News.

Сегодня, 20 мая, Эрдоган заявил, что уже обсудил этот вопрос с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Кроме того, на субботу запланирован разговор турецкого президента с представителем Великобритании.

Главной темой переговоров станет отказ Турции дать согласие на вступление в НАТО Финляндии и Швеции.

Ранее Эрдоган заявил, что, несмотря на все, не поддержит вступление стран в Альянс.

"Мы продолжим нашу политику решительно. Мы сообщили союзникам, что скажем "нет" членству Финляндии и Швеции в НАТО ", — сказал Эрдоган.

Следует отметить, что утверждение Турцией заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО является обязательным условием, ведь Альянс принимает решение консенсусом. Поэтому каждая из 30 стран-членов имеет право ветировать заявку о членстве.

Напомним, кроме турецкого лидера президент Хорватии Зоран Миланович также заявил, что его страна будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс..

В то же время президент США Джо Байден 19 мая заявил, что, несмотря на позицию Хорватии и Турции, поддерживает вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

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